Ballottaggi in difesa e sulle fasce, certezze in attacco: le possibili scelte di Vanoli per la sfida tra Roma e Torino

Il Torino vuole dare continuità alla vittoria arrivata contro il Como per mantenersi nelle zone alte della classifica, e per farlo dovrà superare il grosso ostacolo rappresentato dalla Roma dell’ex Ivan Juric. Se per i granata questa sfida è un banco di prova importante per misurarsi contro una big, parlando dei giallorossi è invece a tutti gli effetti decisiva per decidere il futuro del tecnico croato, mai come prima a rischio esonero. I capitolini vengono da un periodo complicato, e la squadra di Vanoli ha una grossa chance di fare risultato; per questo motivo, il tecnico ex Venezia si affiderà ai migliori uomini a disposizione, senza fare particolari calcoli riguardanti i tre impegni in poco più di una settimana.

Diversi ballottaggi per Vanoli

Vanoli torna al 3-5-2 dopo aver testato il 4-4-2 per alcuni minuti contro il Como. In porta c’è ovviamente Milinkovic-Savic, che vedrà verosimilmente davanti a sé Walukiewicz, Maripan e Coco. Masina insidia il polacco per una maglia, e in caso di sorpasso Coco si sposterebbe a destra. Sulle fasce la tentazione è Sosa, già a disposizione dopo il problema muscolare, che si gioca un posto con Vojvoda. Il kosovaro è in pole per partire a destra con Lazaro a sinistra, ma non è certo della maglia da titolare. In mezzo al campo vanno verso la conferma Vlasic, Ricci e Linetty, con Gineitis che insegue, mentre il tandem d’attacco sarà composto da Adams e Sanabria.

La probabile formazione del Toro

Ecco il possibile undici di Vanoli:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Sosa; Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Walukiewicz, Pedersen, Bianay Balcot, Ciammaglichella, Tameze, Gineitis, Njie, Karamoh. All. Vanoli.

Indisponibili: Schuurs, Ilkhan, Ilic, Savva, Zapata

Squalificati: –