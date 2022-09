La probabile formazione del Sassuolo contro il Torino: ritorna Erlic dopo lo stop con l’Udinese. Thorstvedt in vantaggio su Henrique

Non tira la miglior aria in questo momento in casa Sassuolo. I neroverdi, dall’inizio del campionato, hanno vinto solo un incontro. 1-0 sul Lecce, poi per il resto sono arrivati soltanto pareggi e sconfitte. L’ultima ha visto la squadra di Dionisi soccombere 1-3 tra le mura amiche contro l’Udinese, dopo essere passata in vantaggio per prima grazie a un gol di Frattesi. Un k.o. condizionato dall’inferiorità numerica, dovuta all’espulsione di Ruan Tressoldi, che salterà l’incontro del Grande Torino. Oltre a lui gli infortunati Traoré, Muldur, Defrel e soprattutto Domenico Berardi.

Sassuolo, davanti il tridente Laurientè, Kyriakopoulos e Pinamonti

Alessio Dionisi schiererà il Sassuolo con il 4-3-3. Tria io pali Consigli. Di fronte a lui il duo di centrali Erlic, rientrante dopo il problema fisico che lo ha costretto a stare fuori con l’Udinese e in ballottaggio con Ayhan, e Ferrari e i due terzini Toljan e Rogerio. Il centrocampo a tre sarà composto da Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt (in vantaggio su Henrique). Davanti il tridente privo di Berardi e Defrel, composto dall’ex obiettivo di mercato del Torino, Laurienté, Kyriakopoulos e la punta Pinamonti.

La probabile formazione del Sassuolo

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Thorsrvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disp. Pegolo, Russo, Ayhan, Alvarez, Harroui, Ceide, Henrique, Antiste, Marchizza, Obiang, D’Andrea. All. Dionisi.

Squalificati: Tressoldi

Indisponibili: Traoré, Berardi, Muldur, Defrel

Domenico Berardi e Ricardo Rodriguez