Juric tenta la svolta in attacco col classe 2001 al posto del paraguaiano. Il difensore olandese in pole su Djidji

Il Torino ospiterà domani alle ore 20.45 il Sassuolo per il match valevole per la settimana giornata di Serie A. I granata devono riscattare la sconfitta patita a San Siro contro l’Inter e cercheranno di ritrovare i punti già da questo incontro tra le mura amiche. Juric, dopo l’assenza per via della polmonite ed essere stato sostituito dal vice Matteo Paro, rientrerà in panchina. Potrebbero sedersi accantono a lui anche Ricci e Miranchuk, i quali potrebbero ritornare tra i convocati dopo i rispettivi infortuni. Tra gli indisponibili Berisha per circa cinque giorni.

Torino, più Singo che Lazaro. Pellegri unica punta

Il Torino si schiererà contro il Sassuolo con l’abituale 3-4-2-1. In porta Milinkovic-Savic, a sua difesa il terzetto composto da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. L’olandese pare essere in vantaggio nel ballottaggio con Djidji, mentre gli altri due al momento sono inamovibili. In mediana giocheranno Lukic e Linetty, mentre sugli esterni c’è ballottaggio a destra tra Singo e Lazaro con l’ivoriano a sinistra e Vojvoda che non dovrebbe avere problemi per la titolarità a sinistra. Sulla trequarti il duo Vlasic-Radonjic, a servizio dell’unica punta Pellegri, in pole sul competitor Sanabria.

Probabile formazione Torino: ecco chi può giocare

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. A disp. Gemello, Fiorenza, Djidji, Bayeye, Zima, Adopo, Aina, Lazaro, Karamoh, Ilkhan, Seck, Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miranchuk, Ricci, Berisha