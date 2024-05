La probabile formazione del Torino per la partita contro il Bologna: ballottaggio in mezzo al campo tra Linetty e Ilic

Poche ore all’anticipo che vedrà in campo il Toro contro il Bologna (con tanto di maglia speciale per celebrare il Grande Torino). Rispetto alla gara contro l’Inter, Juric farà dei cambi. Dopo la squalifica, torna a disposizione Linetty. Mentre Tameze, sarà squalificato. Gli indisponibili sono Schuurs, Djidji, Gineitis, Sazonov e Lovato. Molto probabile il ritorno al solito modulo. Rosa corta per Juric, con dei Primavera aggregati. Di seguito, le probabili scelte.

Vojvoda in difesa

Dopo il 4-2-3-1 di San Siro, Toro che dovrebbe tornare al classico 3-4-1-2 di quest’anno. In porta non ci sono dubbi e gioca Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a 3 con le certezze Buongiorno al centro e Rodriguez a sinistra. Sulla destra, l’unico che può giocare è Vojvoda. Difficile un recupero lampo di Lovato per partire dall’inizio. Sulle fasce, Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. Sullo sfondo l’ipotesi di Masina titolare, con Rodriguez che avanzerebbe sulla fascia.

Dubbio in mezzo al campo

In mezzo al campo, Ricci è la certezza e gioca dall’inizio. Al suo fianco, Ilic è in vantaggio su Linetty. Ma occhio al polacco, che scalpita. Dietro alle punte, non c’è concorrenza numerica e c’è Vlasic come sempre. Al fianco di Zapata, solito ballottaggio tra Sanabria e Okereke. Il numero 9 è in vantaggio, ma il 21 nigeriano ha voglia di dimostrare.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Bologna:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Dellavalle, Masina, Linetty, Ciammaglichella, Kabic, Savva, Okereke, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: Tameze

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Gineitis, Sazonov, Lovato