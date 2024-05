La probabile formazione del Bologna di Thiago Motta, che oggi alle 20.45 affronterà il Torino di Ivan Juric

Il Bologna di Thiago Motta farà visita questa sera al Torino di Ivan Juric, reduce dalla conquista aritmetica dell’Europa e con l’obiettivo di chiudere tra le prime cinque squadre classificate della Serie A, quelle che andranno a giocarsi la prossima Champions League. Per i rossoblù indisponibili Beukema per squalifica e Ferguson, che ha già chiuso anticipatamente la stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il 4-1-4-1 del Bologna

Thiago Motta schiererà il suo indice nell’abituale 4-1-4-1. In porta Lukasz Skorupski, davanti a lui la difesa a quattro composta da Posch a destra, a sinistra ballotaggio tra Kristiansen e Lykogiannis col danese in vantaggio, al centro Lucumì e Calafiori, che rientrerà tra i titolari dopo aver passato l’intera gara contro l’Udinese in panchina. A centrocampo, davanti alla difesa, il solito Remo Freuler, mezz’ali invece confermate Aebischer e El Azzouzi, con la titolarità di quest’ultimo messa in bilico dallo scalpitante Fabbian, autore di una delle due reti dell’andata. Sugli esterni ci sarà a sinistra Saelemaekers mentre è testa a testa a destra tra Orsolini e Ndoye con l’italiano in pole. Davanti come unica punta Thiago Motta punterà sul pericolo pubblico numero uno dei granata Joshua Zirkzee, autore di 11 reti in campionato.

La probabile formazione del Bologna

Ecco il possibile undici di Thiago Motta in vista del match col Torino:

Probabile formazione Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. A disp. Ravaglia F., Bagnolini, De Silvestri, Soumaoro, Lykogiannis, Corazza, Ilic M., Urbanski, Fabbian, Ndoye, Moro N., Karlsson, Castro S., Odgaard. All. Thiago Motta

Squalificati: Beukema

Indisponibili: Ferguson