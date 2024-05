I convocati di Ivan Juric e Thiago Motta per la sfida tra Torino e Bologna, in programma il 3 maggio alle ore 20:45

Torino-Bologna si gioca il 3 maggio alle ore 20:45. La gara in questione, apre la 35^ di Serie A. Torino che ha bisogno di 3 punti, per il morale soprattutto. Bologna che invece vuole continuare a stupire in positivo. Di seguito, la lista dei convocati.

I convocati del Torino

In attesa di comunicazione

I convocati del Bologna

Ecco i 24 convocati di Thiago Motta:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.