Torino-Bologna, le formazioni ufficiali:

Torna al suo classico sistema di gioco Ivan Juric. 3-4-1-2 per il Torino nella sfida contro il Bologna, che vede diverse novità: c’è Vojvoda in difesa al posto dello squalificato Tameze, mentre in mezzo giocano Ilic e Ricci. Fuori Lazaro, sostituito da Rodriguez. In attacco c’è di nuovo Sanabria al fianco di Zapata.

Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Pellegri, Kabic, Lazaro, Okereke, Dellavalle, Silva, Linetty, Savva, Ciammaglichella. Allenatore: Juric.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, El Azzouzi, Castro, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Urbanski. Allenatore: Motta