Intercettato dai microfoni di DAZN, Mergim Vojvoda ha parlato dell’anniversario di Superga e della partita di questa sera

Tra le novità di formazione proposte da Ivan Juric per la sfida di stasera c’è anche il ritorno di Vojvoda. Il kosovaro, partito in panchina a San Siro, è oggi titolare e agirà da braccetto di difesa. Prima della partita, il numero 27 ha rilasciato un’intervista a DAZN.

Le parole di Vojvoda

“Con l’anniversario di Superga che ricorre domani c’è un motivo in più per dare un regalo ai tifosi. La partita contro l’Inter è stata diversa dal punto di vista del modulo perché loro giocavano in modo differente dal Bologna, mentre ora l’abbiamo preparata in un altro modo”.