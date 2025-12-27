Probabile formazione Torino / Il Cholito favorito su Zapata in avanti, al suo fianco ci sarà Adams. A difendere la porta sarà ancora Paleari

Simeone è pronto a riprendersi il suo posto nell’attacco del Torino. Dopo essere sempre partito dalla panchina nelle ultime due partite, quelle contro la Cremonese e il Sassuolo (in quest’ultima risultando anche determinante procurandosi il rigore trasformato da Vlasic), il Cholito questo pomeriggio contro il Cagliari guiderà l’attacco del Torino. Al suo fianco non ci sarà Zapata, che dovrebbe trovare spazio a partita in corso, ma Adams.

Ballottaggio a centrocampo

Il ritorno di Simeone nella formazione titolare potrebbe non essere l’unica novità nella formazione granata rispetto alla partita con il Sassuolo. A centrocampo infatti si potrebbe rivedere Anjorin: l’inglese è in un ballottaggio a tre che comprende Casadei e Gineitis (quest’ultimo aveva giocato dall’inizio contro il Sassuolo), mentre Asllani in cabina di regia e Vlasic come mezzala sono confermati. Sulle corsie laterali, Pedersen è certo di una maglia da titolare sulla destra, a sinistra invece il ballottaggio è tra Lazaro e Nkounkou con l’austriaco favorito.

In difesa Baroni non ha dubbi, anche perché continua ad avere gli uomini contati, viste le assenze di Coco e Masina impegnati nella Coppa d’Africa. Tameze, Maripan e Ismajli comporranno la linea a tre, Sazonov si accomoderà invece ancora una volta in panchina, pronto a subentrare e a esordire in questa stagione nel caso in cui fosse necessario. A difendere la porta granata sarà invece Paleari, che ha ormai da tempo superato Israel nelle gerarchie.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. A disp. Israel, Popa, Sazonov, Dembélé, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Gineitis, Casadei, Aboukhlal, Njie, Ngonge, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Coco, Masina, Savva, Schuurs