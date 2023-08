La probabile formazione del Torino di Juric per la sfida contro il Cagliari di Ranieri: Sanabria in vantaggio su Pellegri

Torino che si prepara ad esordire nella nuova Serie A. Appuntamento lunedì 21 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Cagliari. Mentre Ranieri non potrà contare su Rog, Mancosu e Lapadula, Juric non avrà a dipsosizione Djidji. Dopo aver passato il turno in Coppa Italia, i granata vogliono partire con il piede giusto anche in campionato, ma l’avversario non è da sottovalutare. L’allenatore ha tanta esperienza e ci sono elementi che potrebbero mettere in difficoltà il Toro.

Torino: difesa confermata

Torino che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. Confermata anche la difesa formata da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Gli esterni saranno Bellanova a destra e Vojvoda a sinistra, con Ricci e Ilic in mezzo al campo. Sulla trequarti, dietro all’unica punta Sanabria, ci saranno Vlasic e Radonjic.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Cagliari:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Bayeye, Tameze, Linetty, Ilkhan, Gineitis, Verdi, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Seck