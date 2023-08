La probabile formazione del Cagliari di Ranieri per la sfida contro il Torino di Juric: Sulemana in mezzo al campo

Il primo avversario del Torino nella Serie A 2023/2024 è il Cagliari di Claudio Ranieri. Calcio d’inizio in programma lunedì 21 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I neopromossi dovranno fare a meno di quattro giocatori: Rog, Mancosu, Lapadula e Altare mentre Juric non avrà a disposizione Djidji. Sfida da non sottovalutare per i granata, in quanto si tratta di una gara piena di insidie. La squadra del presidente Giulini deve ancora essere completata, ma ha comunque in rosa elementi di esperienza e qualità.

Cagliari: Pavoletti e Oristanio in avanti

Cagliari che scenderà in campo con il 4-4-2. In porta c’è Radunovic. Difesa a quattro formata da Zappa, Dossena, Obert e Augello. Linea in mezzo al campo formnata da Nandez, Makoumbou, Sulemana e Azzi. In attacco il tandem è formato da Pavoletti e Oristanio.

La probabile formazione del Cagliari

Ecco il possibile undici che questa sera proporrà Ranieri:

Probabile formazione Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. A disp. Scuffet, Aresti, Di Pardo, Capradossi, Goldaniga, Jankto, Deiola, Kourfaidis, Viola, Prati, Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rog, Mancosu, Lapadula, Altare