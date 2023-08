I convocati di Ivan Juric e Claudio Ranieri per Torino-Cagliari, partita valida per la prima giornata di Serie A

Il Torino di Ivan Juric è pronto a fare il suo esordio in Serie A 2023/2024. Nella prima giornata l’avversario è il Cagliari di Ranieri, che è stato appena promosso. Calcio d’inizio in programma lunedì 21 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dopo aver battuto la FeralpiSalò e aver passato il turno in Coppa Italia, i granata sono chiamati a partire bene anche in campionato. Di seguito la lista dei convocati delle due squadre.

Torino-Cagliari: i convocati di Ranieri

Portieri: Radunovic, Scuffet, Aresti Difensori: Goldaniga, Dossena, Capradossi, Augello, Zappa, Obert Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Sulemana, Makoumbou, Azzi, Kourfalidis, Di Pardo Attaccanti: Pavoletti, Luvumbo, Oristanio, Shomurodov

Torino-Cagliari: i convocati di Juric

In attesa di comunicazione