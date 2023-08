Torino-Cagliari, Juric butta subito dentro Vlasic e Bellanova. Resta fuori Radonjic: sulla trequarti gioca Karamoh

Pochi minuti al calcio d’inizio di Torino-Cagliari, gara di esordio nella nuova stagione di Serie A per i granata. Nella formazione di Juric c’è un’assenza a sorpresa: Nemanja Radonjic, infatti, non è presente nell’11 titolare. Al suo posto il tecnico croato manderà in campo Karamoh dal primo minuto. Ranieri si affida invece a Luvumbo e Oristanio, che guideranno la coppia d’attacco rossoblù.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkvoic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh; Sanabria. A disposizione: Gemello, Popa, Bayeye, Zima, Radonjic, Pellegri, Ilkhan, Dembelè, Tameze, Gineitis, Linetty, N’Guessan, Verdi. Allenatore: Juric.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Goldaniga, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Luvumbo. A disposizione: Aresti, Scuffet, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Capradossi, Augello, Pavoletti, Kourfalidis, Shomurodov, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.