La probabile formazione del Cosenza di Massimiliano Alvini che oggi affronterà alle 21.15 il Torino di Paolo Vanoli

Al via una nuova stagione per il Cosenza con diverse novità. La scorsa annata i calabresi l’han chiusa al nono posto in Serie B, dividendosi tra le gestioni Caserta e Viali. Da quest’estate la società del presidente Eugenio Guarascio ha invece nominato come nuovo allenatore Massimiliano Alvini, reduce dall’esonero dello scorso novembre dalla panchina dello Spezia. Per quanto riguarda la rosa, ancora non del tutto completa, ci sono diverse aggiunte. I calabresi hanno infatti accolto il portiere Vettorel dal Gubbio; i difensori Dalle Mura dalla Fiorentina e Caporale dal Lecco; i centrocampisti Rizzo Pinna dalla Lucchese, Kouan dal Perugia, Charlys dal Verona, Korfalidis dal Caglari e José Mauri da svincolato; gli attaccanti Ciervo dal Sassuolo, Fumagalli dal Como e Mazzocchi dall’Atalanta.

Il 3-4-1-2 di Alvini

C’è dunque curiosità per quali saranno i giocatori scelti da Alvini in vista del debutto stagionale. Partendo dal modulo, il tecnico ha sempre prediletto il 3-4-1-2, utilizzato anche a Cosenza in occasione delle amichevoli precampionato. Per quanto riguarda invece gli uomini in campo, Alvini conferma la stessa difesa dell’ultimo test amichevole con il Foggia. In porta Micai, il terzetto arretrato composto da Hristov, Camporese e Caporale. A centrocampo le prime novità con Ciervo e D’Orazio sugli esterni, Florenzi e Kourfalidis al centro. Davanti confermata la coppia Mazzocchi-Fumagalli, supportati dal trequartista Kouan.

La probabile formazione del Cosenza

Probabile formazione Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Caporale; Ciervo, Florenzi, Kourfalidis, D’Orazio; Kouan; Mazzocchi, Fumagalli. A disp. Martino, Charlys, Baldi, Dalle Mura, Rizzo Pinna, Zilli, Vettore, Mauri. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno