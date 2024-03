In vista di Torino-Fiorentina, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A, ecco la probabile formazione di Italiano

Sarà una Fiorentina sulle ali dell’entusiasmo quella che arriverà al Grande Torino in occasione della 27ª giornata del campionato di Serie A. I viola sono reduci da un’importante vittoria in rimonta contro la Lazio, dopo una serie di risultati non positivi per gli uomini di Italiano. Un successo che ha portato i toscani al settimo posto in classifica, a quota 41 punti e a +5 dal Toro. In vista della sfida contro i granata Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1, con l’ex Belotti al centro dell’attacco.

In difesa spazio a Kayode

Davanti a Terracciano dovrebbe agire una difesa a 4 formata sulle fasce da un ritrovato Kayode, andato a segno proprio contro i biancocelesti, e da Biraghi. Al centro della difesa dovrebbe agire la coppia formata da Ranieri e Milenkovic. Non ci sarà infatti Martinez Quarta, che dovrà restare a riposo ancora per qualche giorno dopo la colica renale accusata alla vigilia di Fiorentina-Lazio.

Attacco guidato da Belotti

Sulla linea mediana ecco Arthur e Bonaventura, che ha messo a segno il gol decisivo contro la Lazio. Sulla trequarti dovrebbe agire il terzetto formato da Ikoné, Beltran e Nico Gonzalez. L’argentino sta vivendo un momento complicato e ha sbagliato il secondo rigore consecutivo nel match contro i biancocelesti, dopo l’errore dal dischetto in Fiorentina-Inter. Come unica punta ci sarà l’ex di turno, Andrea Belotti. L’attaccante è diventato definitivamente un titolare per Italiano e ha scalzato la concorrenza di Nzola, mai sbocciato in viola.

La probabile formazione della Fiorentina

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. Allenatore: Italiano A disposizione: Martinelli, Parisi, Comuzzo, Faraoni, Dodo, Infantino, Mandragora, Castrovilli, Duncan, Sottil, Barak, Kouamé, Nzola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Martinez Quarta, Christensen