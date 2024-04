La probabile formazione del Frosinone di Di Francesco, che oggi alle ore 15:00 affronterà il Torino di Ivan Juric

Dopo due ottimi pareggi contro Bologna (0-0) e Napoli (2-2), il Frosinone affronta il Torino. Da una parte il Toro vuole l’Europa, dall’altra i ciociari vogliono la salvezza. Per Di Francesco sono 5 i giocatori out: Oyono, Kalaj, Bonifazi, Marchizza e Harroui. Non ci sono molti dubbi per i gialloblù, che vanno verso la conferma dell’11 visto nell’ultima gara. In ogni reparto, ci sono delle certezze. Di seguito, le probabili scelte.

Difesa e centrocampo

Ormai Di Francesco sta giocando con il 3-5-2. Modulo che verrà confermato anche contro il Toro. In porta c’è Turati, preferito all’ex Fiorentina Cerofolini. La difesa non si tocca ed è composta da Lirola, Romagnoli e Okoli. Recuperato almeno per la panchina Monterisi. Sulle fasce, a destra c’è Zortea mentre a sinistra l’ex Cremonese Valeri. In mezzo al campo, in cabina di regia, Barrenechea. Ai suoi fianchi i due pilastri Mazzitelli (capitano) e Brescianini. Rosa ampia quella del Leone. Gelli, Garritano e Reinier dovrebbero partire dalla panchina.

L’attacco del Frosinone

In attacco, i due titolari sono diventati Soulé e Cheddira. Entrambi protagonisti a Napoli. Il primo ha fallito un calcio di rigore, mentre il secondo ha fatto doppietta. Cheddira gioca più al centro dell’attacco, mentre Soulé tende ad allargarsi. Panchina, almeno inizialmente, per Kaio Jorge, Cuni e Seck. Proprio quest’ultimo, di proprietà del Toro, ha sbagliato un gol clamoroso al Maradona.

La probabile formazione del Frosinone

Ecco il possibile undici di Di Francesco per la sfida al Torino:

Probabile formazione Frosinone (3-5-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira. A disp. Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Gelli, Monterisi, Kaio Jorge, Reinier, Garritano, Ibrahimovic, Cuni, Seck, Ghedjemis, Kvernadze, Baez. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Oyono, Kalaj, Bonifazi, Marchizza, Harroui