La probabile formazione del Torino di Ivan Juric, che domani alle ore 15:00 affronterà il Frosinone di Di Francesco

Manca da due partite la vittoria in casa Toro, dove è stato raccolto un solo punto. Credere nell’Europa è possibile, ma servono i 3 punti contro il Frosinone. Juric perde anche Sazonov e Savva per il match di domani, a causa della tendinite. A loro due si aggiungono Schuurs, Djidji, Gineitis e Pellegri. Ricci inoltre, sarà squalificato. Come numero di giocatori, il Toro è in piena emergenza. Rispetto al derby, Juric potrebbe comunque cambiare qualcosa. Di seguito, le probabili scelte.

Difesa e centrocampo

Torino che giocherà con il classico 3-4-1-2. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a 3 composta da Tameze (preferito a Lovato), Buongiorno e Rodriguez (preferito a Masina). Masina che può entrare a gara in corso, facendo scalare il capitano svizzero sulla fascia. Sugli esterni, a destra non si tocca Bellanova mentre dall’altra parte Vojvoda è in vantaggio su Lazaro. In mezzo al campo, Juric non ha scelta: giocheranno Linetty e Ilic. Il serbo sembra aver recuperato bene dall’infortunio, ma potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe.

Dubbio in attacco

L’attacco del Toro segna poco, anzi pochissimo. La certezza là davanti è Duvan Zapata, che giocherà come sempre. Al suo fianco, Okereke è in vantaggio su Sanabria. Il numero 9 ha fatto 5 gol in stagione: gli ultimi 2 gli ha fatti entrando dalla panchina. Juric in conferenza ha detto che le prestazioni sono buone, ma le partite non si vincono senza fare gol. Senza Savva e Pellegri, c’è soltanto Kabic in panchina. I giocatori a disposizione sono davvero pochi.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Frosinone:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Okereke, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Lazaro, Masina, Kabic, Sanabria. All. Juric.

Squalificati: Ricci

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Gineitis, Pellegri, Sazonov, Savva