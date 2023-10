La probabile formazione del Torino di Juric per la sfida contro l’Inter di Inzaghi: Pellegri unica punta, Sazonov in difesa

Si torna in campo in Serie A! Nella nona giornata di campionato, l’avversario del Torino è l’Inter di Simone Inzaghi. Appuntamento allo Stadio Olimpico Grande Torino, domani sera alle ore 18:00. I nerazzurri si presenteranno a Torino senza Arnautovic e Cuadrado, mentre ai granata mancheranno Djidji, Soppy e Zapata. L’allenatore croato, in conferenza stampa, non ha dato particolari indicazioni. Radonjic, Ilic e Sanabria sono appena rientrati dalle Nazionali e sono da valutare. Pellegri si è allenato bene in queste due settimane: partirà titolare.

Torino: Pellegri in attacco

Torino che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic (per lui Juric ha speso parole importanti alla vigilia). Difesa a 3 composta da Sazonov, Schuurs e Rodriguez (Buongiorno sarà convocato, ma non giocherà) mentre sulle fasce Bellanova a destra e Vojvoda a sinistra (è in vantaggio su Lazaro) sono i favoriti nel ballottaggio a tre per due maglie. Juric per la trequarti sta pensando di inserire uno tra Ricci e Tameze, l’altro andrebbe invece a comporre la mediana con Ilic. Alle spalle di Pietro Pellegri l’altro trequartista sarà probabilmente Vlasic.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida all’Inter:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Ricci; Pellegri. A disp. Gemello, Popa, Antolini, Zima, N’Guessan, Dellavalle, Linetty, Gineitis, Lazaro, Radonjic, Karamoh, Seck, Sanabria. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Soppy, Zapata