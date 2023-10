I convocati di Ivan Juric e Simone Inzaghi per Torino-Inter, gara in programma sabato 21 ottobre alle ore 18:00

Si torna in campo in Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Sabato 21 ottobre, alle ore 18:00, il Torino sfida in casa allo Stadio Olimpico Grande Torino, l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo la delusione del derby, i granata devono subito rialzare la testa. Ancora assente Buongiorno, oltre ai lungodegenti: tra i granata defezione anche per Karamoh. Al suo posto Juric ha convocato il Primavera Savva. Di seguito la lista dei convocati delle due squadre.

Torino-Inter: i convocati di Juric

Ecco la lista di Juric:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa;

Difensori: Antolini, Bellanova, Lazaro, N’Guessan, Rodriguez, Sazonov, Schuurs, Vojvoda, Zima;

Centrocampisti: Gineitis, Ilic, Linetty, Ricci, Tameze;

Attaccanti: Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic, Savva.

Torino-Inter: i convocati di Inzaghi

In attesa di comunicazione