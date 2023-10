Le ultime dallo Stadio Olimpico Grande Torino in vista di Torino-Inter: Tameze gioca in difesa, c’è Linetty titolare

Meno di un’ora all’inizio di Torino-Inter. Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali: nel Torino ci sono delle sorprese. Tameze gioca in difesa, preferito a Sazonov. In mezzo al campo ci sono Ricci e Linetty. Pellegri unica punta, panchina per Ilic e Radonjic. Nell’Inter anche qualche sorpresa: gioca Darmian sulla destra al posto di Dumfries. Di seguito le formazioni ufficiali.

Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck, Vlasic; Pellegri. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Antolini, Zima, N’Guessan, Ilic, Gineitis, Vojvoda, Radonjic, Savva, Sanabria. All. Juric.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. A disp. Audero, Di Gennaro, Dumfries, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Agoume, Stankovic, Sensi, Klaassen, Sanchez. All. Inzaghi.