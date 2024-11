La probabile formazione del Torino / Se Adams non dovesse farcela, Vanoli potrebbe optare per il passaggio al 3-5-1-1

Paolo Vanoli si sta preparando per il suo primo Derby della Mole e nel poco tempo che gli rimane deve scegliere la formazione che scenderà in campo contro la Juventus di Thiago Motta. In porta ci sarà senza dubbio Milinkovic–Savic, molto più dubbiosa è la situazione in difesa dove la sola certezza pare essere Coco. Infatti per gli altri due posti sono in corso dei ballottaggi. Gli scenari sono vari perché se giocasse Maripan sarebbe centrale e Coco si sposterebbe o a sinistra togliendo il posto a Masina, mentre a destra giocherebbe uno tra Vojvoda e Walukiewicz (con il kosovaro in vantaggio) o a destra lasciando quindi Masina a sinistra. La scelta più probabile è quella di far giocare Coco a sinistra con Maripan centrale e Vojvoda a destra. Sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Pedersen dopo la buona prestazione contro al Fiorentina mentre sulla corsia mancina il titolare dovrebbe esserci Lazaro, preferito ad un Borna Sosa poco incisivo in questo inizio di stagione.

Dubbi a centrocampo e in attacco sulla posizione di Vlasic

Anche a centrocampo e in attacco Vanoli ha qualche dubbio. Le scelte in questi due reparti dipenderanno intanto dal recupero o meno di Adams dall’infortunio e poi dalla decisione di Vanoli riguardo a Vlasic. Il croato infatti potrebbe giocare da seconda punta dietro Sanabria in una sorta di 3-5-1-1, in questo caso il centrocampo sarebbe formato da Ilic, Ricci e Linetty. Se invece il tecnico volesse giocare con le due punte, e Adams non fosse pronto a giocare dal primo minuto, potrebbe toccare Njie che dopo il gol contro il Como sicuramente è salito nelle gerarchie. In quel caso la formazione diverrebbe un 3-5-2 con Ricci a fare il playmaker, Vlasic mezzala destra e Ilic sul centrosinistra. Se l’attaccante scozzese fosse invece disponibile tanto da iniziare titolare sarebbe lui a giocare accanto a Sanabria. Quest’ultima possibilità sembra la più remota e quindi come compagno di reparto Sanabria si dovrebbe trovare uno tra il numero 10 e il numero 92.

Ecco la probabile formazione del Torino

Ecco gli 11 a cui si dovrebbe affidare Paolo Vanoli per il suo primo Derby della Mole:

Probabile formazione Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria. A disp: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Masina, Walukiewicz, Bianay Balcot, Sosa, Ciammaglichella, Gineitis, Tameze, Karamoh, Adams, Njie. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Ilkhan, Savva