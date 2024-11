Ballottaggio in difesa tra Cabal e Savona, a centrocampo Thiago Motta deve scegliere uno tra Locatelli e Fagioli

In vista del derby di stasera Thiago Motta si trova a dover scegliere la formazione tra titolari inamovibili e giocatori in ballottaggio. Lo schema di gioco, a meno di grandissime sorprese, dovrebbe essere un 4-2-3-1. Nessun dubbio in porta dove dovrebbe giocare Perin mentre Di Gregorio sarà in panchina. In difesa l’unico dubbio riguarda il terzino destro, posizione in cui il tecnico bianconero è in dubbio tra schierare Cabal, arrivato in estate dal Verona, o Savona, protagonista di un sorprendete inizio di stagione. Il resto della difesa dovrebbe essere composto da Gatti e Kalulu difensori centrali e Cambiaso come terzino sinistro. Uno dei due mediani titolari dovrebbe essere Thuram e sarà affiancato da uno tra Locatelli e Fagioli.

Solo un dubbio su trequarti e attacco

I tre trequartisti avranno il compito di creare occasioni da gol e rendersi il più pericolosi possibile grazie alle loro qualità tecniche. Largo a sinistra giocherà il numero 10, il talento turco classe 2005 Yildiz, mentre il trequartista dietro la punta sarà Koopmeiners, tornato non da molto dall’infortunio. Il solo dubbio riguarda la fascia destra dove è in corso un ballottaggio tra due figli d’arte: il numero 22 Weah e il numero 7 Francisco Conceicao. I due giocatori hanno caratteristiche completamente diverse e in base a cosa servirà Motta sceglierà uno dei due per iniziare la partita, contando anche che l’altro sarà un’arma importante a partita in corso. Come prima punta giocherà Dusan Vlahovic.

Ecco la probabile formazione della Juve

Ecco i probabili undici giocatori che scenderanno in campo per la Juventus contro il Toro di Vanoli:

Probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Conceicao, McKennie, Cabal, Rouhi, Gil, Mbangula. All. Thiago Motta.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Milik, Bremer, N.Gonzalez, Douglas Luiz, Adzic