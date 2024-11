I convocati di Thiago Motta e Paolo Vanoli in vista di Juventus-Torino, il derby della Mole in programma alle 20.45

Alle 20:45 c’è il derby della Mole tra Juventus e Torino. Thiago Motta e Paolo Vanoli si affrontano nel loro primo derby di Torino. Entrambi avranno delle assenze: tra i bianconeri non ci saranno Douglas Luiz, Adzic e Nico Gonzalez, oltre ai lungodegenti tra cui Bremer. Per Vanoli l’assenza più pesante resta ovviamente quella di Bremer Di seguito, la lista dei convocati delle due squadre.

I convocati di Thiago Motta

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per il derby di stasera e si è affidato a 19 giocatori, per lui sono ben 5 le assenze forzate in occasione della sfida contro il Torino di Vanoli. Infatti mancano Bremer, Milik, Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Adzic

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio

Difensori: Gatti, Cabal, Savona, Kalulu, Cambiaso, Danilo

Centrocampisti: Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Fagioli, McKennie

Attaccanti: Vlahovic, Weah, Yildiz, Mbangula, Conceicao

I convocati di Paolo Vanoli

In attesa di comunicazione