Samuele Ricci è stato intervistato da DAZN prima del fischio d’inizio dell’attesissima sfida tra Juventus e Torino

Ai microfoni di DAZN ha parlato Samuele Ricci rispondendo a varie domande tra cui una sul valore del derby: “Sappiamo che è una partita importantissima, ha un valore incalcolabile per il mondo Toro. Bisogna metterci oltre ai valori tecnici i valori umani e bisogna trovare la personalità che avevamo all’inizio. Posso dare una mano alla squadra se gioco semplice come so fare, però una squadra come la Juventus si mette in difficoltà tutti insieme, sia chi parte all’inizio che quelli che partono dalla panchina”. Il centrocampista italiano ha anche confermato che Vanoli ha fatto vedere alla squadra il derby del 3-2 per i granata “Sì ci ha fatto vedere il video. Il mister ci ha caricati tantissimo per questo derby ci ha fatto capire che non è una partita come tutte le altre lo sappiamo tutti e lo sa tutto il mondo Toro“.