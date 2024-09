La probabile formazione del Torino / Il kosovaro insieme a Coco e Masina. A centrocampo spazio ancora per Tameze

La 6a giornata di Serie A chiama il Torino ad affrontare un lunch match ricco di insidie contro la Lazio di Marco Baroni, reduce da un k.o. a Firenze, ma anche da un netto successo per 0-3 in Europa League. In vista del match con i biancocelesti, Paolo Vanoli dovrà ancora sciogliere qualche dubbio di formazione, con alcuni ballottaggi in difesa, sugli esterni e anche davanti, con Sanabria attualmente in vantaggio su Adams. A parte i dilemmi, il mister granata può essere contento delle notizie che arrivano dall’infermeria. Tornerà infatti Vojvoda, fuori con Verona e Empoli, e soprattutto Nikola Vlasic, assente da Torino-Bologna dello scorso 3 marzo. Tra gli indisponibili resta soltanto il lungodegente Perr Schuurs.

Sosa in vantaggio su Pedersen

Per la gara delle 12.30 contro la Lazio, Vanoli dovrebbe attuare diverse modifiche rispetto alle ultime due uscite con Verona e Empoli. A partire, innanzitutto, dalla difesa. In campo andranno i recuperati Vojvoda e Coco e insieme a loro anche Masina, attualmente in vantaggio su Maripan, in campo nei precedenti due incontri. Questo il trio a difesa di Milinkovic-Savic, mentre a centrocampo Vanoli dovrebbe iniziare il match come a Verona, con Ricci regista, Ilic e Tameze mezzali. Sugli esterni, Lazaro dovrebbe tornare a destra, sul versante opposto è invece testa a testa tra Sosa e Pedersen (che probabilmente verrebbe dirottato a destra), col croato attualmente in vantaggio. Davanti, confermata la coppia del Bentegodi, con Zapata al fianco di Sanabria e Adams pronto a colpire dalla panchina.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Maripan, Dembele, Pedersen, Linetty, Gineitis, Vlasic, Adams, Karamoh, Njie. All. Vanoli