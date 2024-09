La probabile formazione di Baroni in vista di Torino-Lazio, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A

Archiviato l’impegno europeo che ha visto i biancocelesti vincere nettamente contro la Dinamo Kiev, la Lazio si prepara ad affrontare il Torino nella sesta giornata del campionato di Serie A. Baroni ha gestito le energie dei suoi in settimana facendo turnover e all’ombra della Mole dovrebbe tornare a schierare la miglior formazione. La Lazio arriva al match da ottava in classifica, a quota 7 punti. Sono 4 le distanze dal Torino che al momento è la capolista. Vincere contro i capitolini vorrebbe dire portarsi a 7 punti da una diretta concorrente per le zone Europa.

Il 4-2-3-1 di Baroni

In vista della sfida del Grande Torino Baroni dovrebbe affidarsi alla squadra titolare. In porta pochi dubbi, ci sarà Provedel. La linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Nuno Tavares e Lazzari che agirebbero sugli esterni, mentre la coppia di difensori centrali dovrebe essere Gila-Romagnoli. A centrocampo si candidano Rovella e Guendouzi per fare i titolari, alle spalle di Isaksen, Dia e Zaccagni che agirebbero sulla trequarti. Come unica punta potrebbe esserci Castellanos, che ha recuperato dall’infortunio: vivo il ballottaggio con Noslin.

La probabile formazione della Lazio

Ecco il possibile undici che Marco Baroni schiererà allo stadio Grande Torino contro i granata di Vanoli:

Probabile formazione Lazio (4-2-3-1): Provedel; Nuno Tavares, Romagnoli, Gila, Lazzari; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp: Mandas, Furlanetto, Marusic, Pellegrini, Vecino, Castrovilli, Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Patric, Gigot