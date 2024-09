I giocatori scelti da Paolo Vanoli e Marco Baroni per Torino-Lazio: la gara si gioca alle 12.30 al Grande Torino

Alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Lazio. Granata imbattuti in Serie A, ma che sono stati appena eliminati dalla Coppa Italia. Lazio che invece ha raccolto 0 punti in trasferta, ma arriva dalla vittoria in Europa League. Di seguito, la lista dei convocati delle due squadre. Per Vanoli c’è finalmente un rientro importante.

I convocati di Vanoli

Sono 23 i convocati di Vanoli. Il ritorno è quello di Vlasic, alla prima convocazione stagionale.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Coco, Maripan, Masina, Vojvoda, Walukiewicz

Centrocampisti: Dembelé, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria, Zapata

I convocati di Baroni

In attesa di comunicazione