Le ultime dal Grande Torino in vista di Torino-Lazio: in difesa torna Vojvoda, Tameze confermato a centrocampo

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Torino-Lazio. Per l’occasione, Paolo Vanoli è costretto a mandare in campo Alberto Paleari (causa forfait last minute di Milinkovic-Savi) , difeso dal terzetto Vojvoda (rientrante dall’infortunio), Coco e Masina. A centrocampo, Lazaro torna a destra, dall’altra parte Sosa, mentre in mezzo giocano Ricci come regista, Ilic e Tameze mezzali. Davanti il duo Sanabria-Zapata.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2) – Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata.A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Maripan, Dembelé. Pedersen, Bianay, Linetty, Gineitis, Ciammaglichella, Karamoh, Adams, Njie. All. Vanoli

LAZIO (4-2-3-1) – Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Pellegrini, Dele-Bashiru, Vecino, Castrovilli, Tchaouna, Noslin, Pedro. All. Baroni