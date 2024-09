L’allenatore del Torino si è presentato ai microfoni di Dazn nelle fasi precedenti al match del Grande Torino con la Lazio

Paolo Vanoli, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino-Lazio, si è espresso così in merito alla sue sensazioni pre-match: “Sicuramente dobbiamo trasferire la delusione in energia positiva, concentrarci su questa impartita molto importante”.

Il tecnico ha poi parlato del forfait di Milinkovic-Savic: “Vanja ha provato fino alla fine. Ha preso una botta in Coppa Italia, non siamo riusciti a smaltire. Ma piena fiducia in Paleari”. Infine, ha poi aggiunto: “Mi aspetto tanto da tutta la squadra. Su Sanabria? Ho la fortuna di avere quattro attaccanti bravi, voglio una prestazione collettiva”.