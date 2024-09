Torino-Lazio, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Lazio è il lunch match della sesta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La formazione granata vuole dimenticare la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia e con un successo ha la possibilità di restare almeno un’altra settimana da sola in testa alla classifica, di fronte troverà però una Lazio vogliosa di riscatto dopo il ko di Firenze e che in settimana ha battuto 3-0 la Dinamo Kiev in Europa League. Si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino, il calcio d’inizio della partita è alle 12.30: segui Torino-Lazio in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Lazio: il prepartita

Ore 10.30 Mancano circa due ore al calcio d’inizio della partita, a Torino è una bella mattinata di fine settembre: cielo azzurro e sole non troppo caldo. Nella gara contro la Lazio, per la prima volta in questa stagione, Paolo Vanoli può contare su Nikola Vlasic: il croato è tornato tra i convocati dopo aver smaltito i problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi mesi. Gli unici giocatori indisponibili nel Torino sono quindi Perr Schuurs e Zanos Savva. A breve i pullman delle due squadre raggiungeranno lo stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Lazio: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. A disp: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Maripan, Dembele, Pedersen, Linetty, Gineitis, Vlasic, Adams, Karamoh, Njie. All. Vanoli.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Nuno Tavares, Romagnoli, Gila, Lazzari; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp: Mandas, Furlanetto, Marusic, Pellegrini, Vecino, Castrovilli, Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro. All. Baroni.

Dove vedere Torino-Lazio in streaming e in TV

Per vedere in diretta Torino-Lazio streaming e TV è necessario collegarsi alla piattaforma Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A. Si può accedere a Dazn da qualsiasi dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino-Lazio: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 12.30