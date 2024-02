La probabile formazione del Lecce di D’Aversa in vista di Torino-Lecce, gara valida per la 25^ giornata di Serie A

Lecce di D’Aversa che si prepara alla sfida contro il Toro. Nelle ultime 8 partite, solo una vittoria per i salentini. Ci sono pochi ballottaggi per D’Aversa, pronto però a cambiare qualcosa rispetto al 4-0 subito a Bologna. Gendrey rientra dalla squalifica, mentre Dermaku e Brancolini sono out. Preoccupa il ginocchio di Banda: il numero 22 non è stato convocato. Sansone scalpita per partire dal 1′. Di seguito, nel dettaglio, le possibili scelte.

Lecce: pochi dubbi in difesa

Il modulo dei giallorossi è il 4-3-3. In porta c’è Wladimiro Falcone, titolare fisso. A destra, nella difesa a 4, c’è Gendrey mentre a sinistra c’è Gallo. Venuti in panchina, con Gendrey in vantaggio su di lui. I due centrali sono Baschirotto e Pogracic. I titolari sono loro e D’Aversa ha pochi dubbi in questo reparto. In mezzo al campo, al centro Ramadani. Ai suoi lati Kaba e Oudin. Occhio a Gonzalez, che potrebbe prendere il posto di Kaba, ma è meno fisico. Anche Blin e Dorgu scalpitano.

Piccoli o Krstovic?

In attacco, l’unico certo di giocare titolare è Almqvist sulla destra. Al centro, Krstovic e Piccoli sono in ballottaggio. Il numero 9, Krstovic, è in vantaggio. Sulla sinistra non c’è Banda: Sansone è pronto a giocare e a prendere il suo posto. Anche in questo reparto, non ci sono dubbi.

La probabile formazione del Lecce

Ecco il possibile undici di D’Aversa per la sfida al Torino:

Probabile formazione Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. A disp. Borbei, Samooja, Dorgu, Rafia, Touba, Blin, Berisha, Gonzalez, Banda, Burnete, Pierotti, Piccoli. All. D’Aversa.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dermaku, Brancolini, Banda