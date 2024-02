La probabile formazione del Torino di Juric in vista di Torino-Lecce, gara valida per la 25^ giornata di Serie A

Dopo due pareggi che hanno deluso, il Torino affronta in casa il Lecce. Problemi in difesa per Juric, che dovrà fare a meno di 3 pilastri come Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Solo loro 3 non ci saranno, oltre a Tameze squalificato. Ci sono ballottaggi in tutte le zone del campo, anche in attacco questa volta. Sanabria non è al top della forma e rischia di finire in panchina.

Sazonov e Lovato di nuovo per un posto

In porta, nel 3-4-1-2 di Juric, c’è Vanja Milinkovic-Savic. In difesa, non ci sono molte alternative. Sulla destra c’è Djidji, il più esperto. Sulla sinistra, al posto di Rodriguez ci sarà Masina, che ha impattato molto bene con il mondo Toro. Il ballottaggio è al centro: Sazonov o Lovato? Entrambi hanno avuto la loro occasione dal 1′, non convincendo. Si tratta di un vero e proprio testa a testa. Lovato sembra essere in vantaggio. Sulle fasce i titolari: Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. Occhio a Vojvoda che scalpita. In mezzo Ricci e Linetty sono favoriti, ma uno dei due è insidiato da Ilic. Facile comunque prevedere una staffetta che permetterebbe a tutti e tre i centrocampisti di essere della partita.

Pellegri insidia Sanabria

In attacco, potrebbe esserci una novità. Vlasic giocherà come sempre dietro alle punte. Se Zapata è certo di partire dall’inizio, Sanabria non lo è. Non sta benissimo e non sta incidendo: Juric potrebbe preferire Pellegri. Rimane comunque favorito il 9. Okereke è pronto a subentrare e a dare una mano a gara in corso.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Lecce:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Vojvoda, Muntu, Gineitis, Ilic, Savva, Okereke, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: Tameze

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Kabic