Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato prima di Torino-Lecce: “Si parte col pensiero di andare a fare risultato”

Manca sempre meno a Torino-Lecce. Calcio d’inizio domani, alle ore 19:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha presentato la gara. Di seguito le sue parole.

Le parole di D’Aversa

D’Aversa ha detto: “Si parte col pensiero di andare a fare risultato. Dobbiamo accantonare la partita di Bologna, ma tenerla in mente: dobbiamo dare il 100% sotto l’aspetto fisico e della determinazione. Il Torino è la terza miglior difesa, sarà una battaglia. I cali non sono dovuti ad un aspetto fisico, visto che spesso vinciamo negli ultimi minuti. A Genova è successo che subendo il primo tiro abbiamo preso gol e perso certezze. Normale subire gol, ma poi bisogna reagire: dobbiamo migliorare su questo. L’età media della mia squadra è bassa: vanno migliorate le letture delle partite. Il Torino è una squadra molto fisica, è un fattore che potrebbe incidere. Krstovic-Piccoli è un ballottaggio che ci può essere. Quando si prepara una gara si ragiona sull’inizio ma anche sulle scelte in corsa. Se Banda non parte, non è precauzione, è perché non è in grado di giocare questa partita”.