Probabile formazione Napoli / Il grande ex della partita, Alessandro Buongiorno, gioca regolarmente al centro della difesa

Questo pomeriggio il Torino ospiterà in casa un Napoli che vuole vincere il campionato. La squadra di Conte vuole a tutti i costi espugnare l’Olimpico Grande Torino e portarsi a casa i tre punti. Per fare questo il tecnico dei partenopei sta pensando ai migliori giocatori da mandare in campo. L’ex allenatore dell’Inter opterà probabilmente per un 4-3-3 iniziale come fatto nelle ultime partite. Pochi dubbi in porta dove, nonostante le evidenti qualità di Caprile giocherà Meret titolare. Ancora nessun dubbio sul terzino destro che sarà Di Lorenzo che insieme a Rrahmani è primo a pari merito con altri per minuti giocati in questa Serie A (1170). Proprio il centrale kossovaro sarà titolare contro i granata e sarà affiancato dall’ex della gara: Alessandro Buongiorno. Il primo ballottaggio è per il posto da terzino sinistro con Spinazzola e Oliveira che si giocano il posto da titolare. L’uruguaiano è in vantaggio.

A centrocampo Lobotka o Gilmour

A centrocampo giocherà sicuramente Anguissa sul lato destro mentre sulla sinistra dovrebbe essere schierato l’ex giocatore del Manchester United Scott McTominay. Per il posto rimasto negli scorsi giorni c’è stato un acceso duello. Infatti in condizioni normali quello è il posto riservato a Lobotka di cui Conte difficilmente si priva. Lo slovacco però ha sofferto un infortunio alla coscia ed è da poco tornato. Durante la sua assenza Gilmour ha giocato più che bene ma appena il numero 68 è tornato in grado di giocare per 90 minuti lo scozzese ha dovuto sedersi in panchina e guardare da lì la sfida tra Napoli e Roma. Molto probabile quindi che sia Lobotka il titolare e che al massimo Gilmour possa entrare a partita in corso.

Davanti il solito tridente

In attacco ci sono pochissimi dubbi con Kvaratskhelia che giocherà come ala sinistra, Lukaku, reduce dal gol vittoria contro la Roma sarà la punta centrale e terminale offensivo mentre a destra dovrebbe giocare Politano. Ancora panchina dunque per David Neres, arrivato in estate dal Benfica, che fino ad ora è stato nei primi 11 solamente in un’occasione. Nonostante sia sempre partito dalla panchina il brasiliano è riuscito a segnare un gol e a servire 3 assist in questo campionato.

Ecco al probabile formazione del Napoli:

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Gilmour, Folorunsho, Zerbin, Neres, Ngonge, Simeone, Raspadori. Allenatore: Conte

Squalificati: nessuno

indisponibili: Mazzocchi