La probabile formazione del Torino per la partita contro il Napoli. Ipotesi tridente per il Toro con Njie titolare

Rispetto alla partita contro il Monza, si prevedono dei cambi nel Torino di Paolo Vanoli per la partita contro il Napoli di Antonio Conte. Oltre ai due lungodegenti Schuurs e Zapata, anche Ilic non recupera e non sarà della partita. Gli altri ci sono tutti, anche Antonio Sanabria, che ha avuto un piccolo problema smaltito subito. Per provare a sorprendere Conte, Vanoli sta valutando un cambio di modulo, dal 3-5-2 al 3-4-3.

Vojvoda in difesa

In porta confermato il titolare Vanja Milinkovic-Savic, po difesa a tre che cambia e torna alle origini. Coco al centro (preferito ancora una volta a Maripan), alla sua sinistra l’unico mancino, Adam Masina, come braccetto destro, Vojvoda per contenere la velocità di Kvaratskhelia. Walukiewicz in panchina. Il polacco e il cileno sono pronti a dare una mano a gara in corso.

Sulla fascia destra, Pedersen è il favorito per una maglia da titolare con Lazaro quindi sulla sinistra. Ancora panchina per Borna Sosa, così come per Dembele. In mezzo, se dovesse effettivamente esserci il campionato di modulo, a perdere il posto sarebbe Vlasic. Ricci non si tocca e al suo fianco, capitan Linetty è in vantaggio su tutti, per la sua capacità di dare equilibrio alla squadra. .

Un inedito tridente

Davanti, come dicevamo, si fa molto viva l’ipotesi tridente. Sanabria, che si è completamente ristabilito, giocherebbe al centro. Adams sulla destra, mentre sulla sinistra spazio dal primo minuto a Njie. Sarebbe la prima da titolare per il classe 2005. Partirebbe ancora dalla panchina Karamoh.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Vanoli per la sfida al Napoli:

Probabile formazione Torino (3-4-3): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Lazaro; Adams, Sanabria, Njie. A disp. Donnarumma, Paleari, Maripan, Walukiewicz, Sosa, Dembele, Bianay Balcot, Gineitis, Tameze, Ciammaglichella, Vlasic, Karamoh. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilkhan, Ilic, Savva, Schuurs, Zapata