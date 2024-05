Probabile formazione Verona / Baroni opta per il 4-2-3-1, Noslin, Suslov e Lazovic alle spalle dell’unico centravanti

Il Verona di Marco Baroni insegue la salvezza in questo finale di stagione e per centrare l’obbiettivo dovrà fare necessariamente dei punti nella prossima gara contro il Torino. L’allenatore gialloblù non dovrebbe cambiare molto rispetto all’ultima gara vinta contro la Fiorentina, fatta eccezione per Michael Folorunsho. Il centrocampista è squalificato e non sarà a disposizione contro gli uomini di Juric: al suo posto dovrebbe giocare Suslov. L’altro assente è il giovane attaccante Cruz, che in questa stagione ha però visto poco il campo. Per il resto Baroni dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1.

In difesa recupera Vinagre

Nella conferenza stampa della vigilia Baroni ha annunciato il recupero di tutti gli infortunati, Vinagre incluso. Il terzino però è in ballottaggio con Cabal per un posto sulla corsia di sinistra. Al centro dovrebbero essere confermati Magnani e Coppola, mentre a destra dovrebbe esserci ancora Centonze. Panchina dunque per Dawidowicz, giocatore che in passato era stato seguito con interesse proprio dal Torino. A difendere la porta del Verona ci sarà ovviamente Montipò, portiere che anche in questa stagione ha dimostrato di essere molto affidabile.

Suslov dovrebbe sostituire Folorunsho

A centrocampo sembra intoccabile la linea mediana, che probabilmente sarà composta dalla coppia Duda-Serdar. Sulla trequarti Suslov è il principale indiziato a sostituire lo squalificato Folorunsho. Sugli esterni invece dovrebbero esserci Noslin e il veterano Lazovic, a supporto dell’unica punta Bonazzoli, l’unico ex granata che gioca nella formazione veneta. Dovrebbe quindi partire dalla panchina Henry, che potrebbe però trovare spazio a partita in corso.

La probabile formazione del Verona

Probabile formazione Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. A disp. Chiesa, Berardi, Perilli, Vinagre, Corradi, Dawidowicz, Tchatchoua, Charlys, Belahyane, Silva, Mitrovic, Tavsan, Henry, Swiderski. All. Baroni.

Squalificati: Folorunsho

Indisponibili: Cruz