I convocati di Marco Baroni e Ivan Juric per la sfida tra Verona e Torino, gara in programma domenica alle ore 15:00

3 giornate alla fine della Serie A. Toro che, nella 36^ giornata, farà visita al Verona. Calcio d’inizio in programma domenica alle ore 15:00, allo Stadio Bentegodi. Agli scaligeri serve una vittoria per centrare la salvezza. Toro che invece non vince da più di un mese e non segna da 4 partite. Di seguito, i convocati delle due squadre.

Verona, i convocati di Baroni

Ecco i convocati Baroni:

Portieri: Montipò, Chiesa, Berardi, Perilli;

Difensori: Centonze, Vinagre, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Coppola, Corradi;

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Silva, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua;

Attaccanti: Tavsan, Henry, Mitrovic, Swiderski, Noslin, Bonazzoli.

Torino, i convocati di Juric

Questa la lista di Ivan Juric: ci sono Buongiorno e Zapata (ieri il numero 91 era regolarmente in viaggio con la squadra), anche se in dubbio, tra i portieri manca Popa ma c’è Passador. Torna dalla squalifica Tameze, rientra dopo l’infortunio Sazonov. Ecco l’elenco completo dei convocati del Torino:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Passador

Difensori: Buongiorno, Dellavalle, Lovato, Masina, Rodriguez, Sazonov

Centrocampisti: Bellanova Ciammaglichella, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Silva, Tameze, Vojvoda

Attaccanti: Kabic, Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Zapata