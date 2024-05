Verona-Torino, le formazioni ufficiali / Juric schiera il colombiano di fianco a Sanabria. Lovato al posto di Buongiorno

Duvan Zapata comincerà il suo Verona-Torino nell’undici titolare, al contrario da quanto indicato da Juric nella conferenza stampa di vigilia. Il colombiano dunque confermato nonostante i problemi fisici. Giocherà in coppia con Sanabria. Dietro sarà Matteo Lovato a prendere il posto di Alessandro Buongiorno. Juric per il suo ritorno al Bentegodi schiera i suoi con un 3-5-2. Confermato Vojvoda braccetto come Masina, al centro un altro ex della partita come Lovato a comandare il terzetto a difesa di Milinkovic-Savic. Tre anche in mediano con due giocatori conosciuti da queste parti, Ilic e Tameze, insieme a Ricci. Sugli esterni Bellanova a destra, Rodriguez sull’out mancino. Davanti il duo composto da Duvan Zapata e “Tonny” Sanabria.

Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Centonze, Duda, Serdar, Cabal; Noslin, Lazovic; Bonazzoli. A disp. Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Swiderski, Da Silva, Vinagre, Suslov, Lima, Tchatchoua, Corradi. All.Baroni.

Torino (3-5-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Lovato, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Rodriguez; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Passador, Buongiorno, Pellegri, Kabic, Lazaro, Okereke, Dellavalle, Silva, Linetty, Savva, Ciammaglichella. All. Juric.