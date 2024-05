Il colombiano, nonostante non sia al meglio, è comunque partito con la squadra: domenica farà il test decisivo

Buone notizie, almeno in parte, per Ivan Juric e il Toro. Duvan Zapata, come si può vedere dalle sue Instagram stories, è infatti partito con la squadra in direzione Verona. Il colombiano ha fatto di tutto per provare a esserci nella sfida del Bentegodi, fondamentale in chiave Europa. L’allenatore aveva detto in conferenza stampa che l’attaccante non fosse al meglio e che lamentasse dolore a un fianco. Eppure Zapata è partito con la squadra, ma la sua presenza resta ancora in forte dubbio. Nella giornata di domani, domenica 12 maggio, l’ex Atalanta svolgerà il provino decisivo per capire se potrà scendere in campo. Juric e i tifosi sperano.