In vista della gara del Bentegodi tra Verona e Torino ecco i precedenti in Serie A disputati in casa gialloblù: bilancio a favore del Toro

Verona e Torino si preparano a scendere in campo in vista della 36ª giornata del campionato di Serie A. I gialloblù per centrare l’obbiettivo salvezza, i granata per provare ad agganciare una possibile qualificazione alle coppe europee. Nella massima serie le due squadre si sono affrontate al Bentegodi in 29 occasioni. Per il Toro 12 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte, con 30 gol fatti e 24 subiti.

L’ultimo precedente

L’ultima gara giocata tra Verona e Torino al Bentegodi ha visto il Toro centrare i tre punti. 0-1 il risultato finale lo scorso 14 maggio 2023. La rete che aveva deciso la partita era stata di Nikola Vlasic, alla mezz’ora di gara. I granata erano poi stati bravi a contenere gli attacchi del Verona e a difendere il risultato fino alla fine. In quella gara Tameze, ora al Toro, era sceso in campo dal primo minuto con la maglia degli scaligeri.

Harakiri Toro: un pareggio pirotecnico nel 2019

Nella stagione 2019/2020 Verona e Torino furono protagoniste di un pirotecnico pareggio. Al Bentegodi andò in scena uno spettacolare 3-3, in cui i granata riuscirono a farsi male con le proprie mani. Al 60′ gli uomini di Walter Mazzarri conducevano la sfida per 0-3, grazie alla doppietta di Ansaldi e al gol di Berenguer. Poi il Verona riuscì a pareggiare in un quarto d’ora, con le reti messe a segno da Pazzini, Verre e Stepinski.

L’ultima sconfitta

Il Toro arriverà al match di domenica con un dato incoraggiante: i granata non perdono al Bentegodi dal 25 febbraio 2018. In quell’occasione finì 2-1 in favore dei gialloblù, che centrarono i tre punti grazie alla doppietta di Valoti. Inutile la rete di Niang, che pareggiò momentaneamente il match. Nei successivi scontri disputati al Bentegodi il Toro ha ottenuto due pareggi e due vittorie.