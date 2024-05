Per andare in Europa, potrebbe bastare il 9^ posto: è ancora corsa all’Europa? Ecco gli impegni delle avversarie

A 3 partite dal termine della stagione, le cose in casa Toro non vanno molto bene, ma potrebbero andare peggio. Dall’Europa, dopo le partite di giovedì sera, è arrivata una buona notizia. Se Fiorentina (in finale di Conference League contro l’Olympiacos) e Atalanta (in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen) vincono entrambe la coppa, basterebbe il 9^ posto per andare in Conference League. In quel caso, ci sarebbero 9 squadre in Europa: 6 in Champions League, 2 in Europa League e 1 in Conference League. Le tre partite del Toro sono molto difficili: Verona-Torino, Torino-Milan e Atalanta-Torino. Ma i granata possono raccogliere punti e guadagnarne sulle altre.

Gli impegni delle altre

Napoli che ha un calendario molto complicato. Oggi alle 18:00, la sfida in casa al Bologna di Thiago Motta. Partenopei che non vincono da 2 mesi in casa. Poi ci sarà Fiorentina-Napoli che è uno scontro diretto. Infine, andrà in scena Napoli-Lecce. Calendario complicato come quello del Toro. Fiorentina che invece, dovrà recuperare la partita contro l’Atalanta (a fine campionato). Dopodiché affronterà Monza in casa e Cagliari in trasferta. A questo punto, i viola sono i favoriti per arrivare ottavi.

La classifica

Toro che al momento è 10° a 47 punti. Davanti ci sono Fiorentina (50 punti) e Napoli (51 punti). Toro che deve vincere e sperare che le altre non facciano troppi punti. Dietro poi ci sono Monza (45 punti) e Genoa (43 punti). Monza che giocherà contro Fiorentina, Frosinone (in casa) e Juventus (in trasferta). Genoa invece che deve ancora giocare contro Sassuolo (in casa), Roma (in trasferta) e Bologna (in casa). Tutto è ancora da scrivere per il Toro. Le prestazioni recenti non fanno ben sperare, soprattutto in termini di gol e risultati. Però l’ottavo e il nono posto distano 4 e 3 punti…