Le parole in conferenza stampa di Marco Baroni in vista di Verona-Torino: dalla strategia di gara agli infortunati

In vista di Verona-Torino, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A, l’allenatore del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Baroni

Baroni ha iniziato così la conferenza stampa in vista del match contro il Torino: “La squadra sa cosa deve fare perfettamente. In settimana abbiamo lavorato forte cercando anche di recuperare le energie mentali. Sappiamo le insidie della partita, giochiamo contro una squadra forte con un allenatore bravo che ha fatto cose importanti”. Poi, sul Torino, ha aggiunto: “Ho letto qualche parola del mister e so che è stato fatto un gran lavoro, poi nei campionati ci sono dei passaggi che ti portano ad ottenere qualcosa in più. La partita che hanno giocato con il Bologna è stata di grande agonismo, domani noi dobbiamo indovinare l’approccio alla gara cercando di non sbagliare niente dal punto di vista della determinazione”.

Baroni ha poi svelato la strategia di gara dei gialloblù: “Non possiamo stare bassi, perché negli ultimi 30 metri vengono fuori le migliori qualità degli avversari, è chiaro che non è facile per tutti i 90 minuti, serve avere un atteggiamento propositivo. Quando queste squadre prendono il pallino del gioco diventa difficile arginarle. Sappiamo la pressione che loro portano, è una loro qualità ma lo sappiamo fare anche noi, dobbiamo avere nell’atteggiamento e nella tenuta mentale e fisica il nostro focus. L’attenzione deve essere massimale. Da questo punto di vista ci siamo preparati e la squadra lo sa”.Poi un commento su Ivan Juric: “È un tecnico che stimo e rispetto, ci siamo incrociati tante volte, è partito dal basso vincendo i campionati, qui ha fatto un lavoro straordinario, è innegabile”.

L’allenatore ha poi proseguito la conferenza stampa facendo chiarezza sulla situazione infortunati: “A parte Folorunsho squalificato ci sono tutti, Vinagre è recuperato”.