In vista della gara di venerdì tra Verona e Torino ecco le probabili scelte di formazione di Paolo Zanetti: fuori in tre per infortunio

Manca sempre meno alla gara tra Verona e Torino, valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A. I gialloblù arrivano al match reduci dalla sconfitta in casa della Lazio, che li ha tenuti ancorati al settimo posto in classifica a quota 6 punti. Sono solo 2 le distanze dal Toro di Vanoli, che dovrà vendere cara la pelle per uscire dal Bentegodi con un buon risultato. In vista della sfida di venerdì sera Zanetti dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione, viste le assenze di Duda, Harroui e Suslov.

Il 3-4-2-1 di Zanetti

Con ogni probabilità Zanetti si affiderà al 3-4-2-1 anche contro il Toro. Tra i pali non ci sono dubbi, giocherà Montipò. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Dawidowicz, Coppola e Daniliuc. Mentre sulle fasce potrebbero agire Tchatchoua e Lazovic, che giocherebbero ai lati di Dani Silva e Belahyane. In mediana le scelte dovrebbero essere obbligate visto l’infortunio di Duda, così come sulla trequarti. Alle spalle di Tengstedt dovrebbero esserci Kastanos e Livramento, che prenderebbero il posto degli indisponibili Suslov e Harroui.

La probabile formazione del Verona

Probabile formazione Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Kastanos, Livramento; Tengstedt. A Disposizione: Perilli, Berardi, Magnani, Okou, Faraoni, Ghilardi, Frese, Cisse, Bradaric, Alidou, Sarr, Mosquera. Allenatore: Zanett

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Duda, Serdar, Harroui, Suslov, Cruz