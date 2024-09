La probabile formazione del Torino / La scelta del centrale dipenderà dagli ultimi test che effettuerà Coco a Verona

Il Torino si prepara a scendere in campo contro il Verona per la 5ª giornata del campionato di Serie A. In vista del match Paolo Vanoli deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione, in particolar modo per quanto riguarda la difesa. Il tecnico granata non ha infatti ancora la certezza di recuperare Saul Coco, che nella mattinata di domani svolgerà un provino decisivo per capire se sarà della partita. Se l’ex Las Palmas non dovesse farcela è pronto Maripan a fare il suo esordio dal primo minuto.

Vanoli pronto a lanciare Maripan

E se Vanoli deve ancora sciogliere il dubbio su chi schierare come centrale di difesa, non ha invece perplessità sui due braccetti: a sinistra è confermato Masina mentre a destra è pronto a debuttare dal primo minuto Walukiewicz, che contro il Venezia e contro il Lecce è sempre entrato in campo a partita in corso. Tra i pali è ovviamente confermato Milinkovic-Savic. Sulla fascia sinistra dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto Sosa, con Lazaro che a questo punto diventa il favorito per una maglia da titolare sulla destra, dopo che Pedersen non ha convinto contro il Lecce.

Adams e Sanabria si contendono il posto al fianco di Zapata

Per quel che riguarda il centrocampo, non ci dovrebbero essere novità rispetto all’ultima partita di campionato: vanno verso la conferma Ricci, Linetty e Ilic, con Tameze e Gineitis pronti a dare il proprio contributo a gara in corsa. Qualche dubbio in più Vanoli lo ha per quel che riguarda l’attacco: Zapata è confermato mentre Sanabria contende ad Adams l’altra maglia da titolare. Al momento lo scozzese appare in vantaggio nel ballottaggio tra i due.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. A disp. Paleari, Donnarumma, Coco, Bianay Balcot, Dembele, Pedersen, Tameze, Gineitis, Ciammaglichella, Sanabria, Karamoh, Njie. Allenatore: Vanoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Savva,Schuurs, Vlasic, Vojvoda