Samuele Ricci ha parlato al termine di Inter-Torino, gara persa dai granata per 2-0: le sue dichiarazioni ai microfoni di Torino-Channel

Samuele Ricci ha parlato così al termine di Inter-Torino, sfida che i granata hanno perso per 2-0: “Purtroppo è andata così. Nel primo tempo penso abbiamo fatto bene contro una squadra molto forte. Poi purtroppo c’è stata l’espulsione e la partita è completamente cambiata. Oggi mi sono trovato bene in questa posizione, il mister mi ha dato dei consigli. Io faccio quello che mi chiede il mister e cerco di farlo al meglio. Ora mi sento bene. Creiamo tanto ma a volte facciamo fatica a concretizzare. Oggi qualche occasione l’abbiamo creata, ma dobbiamo accantonare questa gara e pensare alla prossima. Bisogna dare il massimo fino all’ultimo perché ora ci aspettano partite difficili. Sarà una settimana speciale per Superga, bisogna dare qualcosa in più anche per questo. I tifosi captano quando ci mettiamo carattere, quindi bisogna fare un po’ di più”.