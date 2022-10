Le parole di Samuele Ricci nell’intervallo di Torino-Milan: “Bisogna stare concentrati”

E’ Samuele Ricci a commentare a caldo il risultato del primo tempo di TOrino-Milan che vede i granata in vantaggio per 2-0: “Bisogna stare concentrati come abbiamo fatto. L’abbiamo interpretata benissimo, dobbiamo continuare così“.