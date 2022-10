Torino-Milan, diretta della partita della dodicesima giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Posticipo della domenica sera: Torino-Milan è la sfida che metterà di fronte Juric e Pioli, oltre che due squadre in forma. I granata sono reduci dal successo sul campo dell’Udinese, che ha messo fine al lungo digiuno di vittorie in campionato, i rossoneri invece da quello in casa contro il Monza. Assenze dall’una e dall’altra parte: il Toro oltre a Berisha, ancora out, non avrà a disposizione Ilkhan, Aina e Sanabria. Segui in diretta Torino-Milan su Toro.it.

Torino-Milan: il prepartita

Ore 20.09 In campo ora i giocatori del Torino, che iniziano il riscaldamento: nel frattempo lo stadio continua a riempirsi. Maratona stracolma, gli altri settori invece hanno ancora degli spazi vuoti, ma fuori dallo stadio ci sono lunghe code all’ingresso

Ore 20.05 Entrano i giocatori del Milan: boato del Grande Torino. Sembra di essere a Milano, più che in casa del Toro.

Ore 20.02 In campo ci sono i portieri del Torino: Milinkovic-Savic, Gemello e Fiorenza vanno a riscaldarsi sotto la Maratona

Ore 18.45 Mancano circa due ore al fischio d’inizio della partita. Tanti i tifosi già intorno allo stadio: si prevede un Grande Torino praticamente pieno, con tanti tifosi rossoneri presenti sugli spalti. I pullman delle due squadre arriveranno tra le 19 e le 19.15, quindi i calciatori effettueranno la solita ricognizione sul terreno di gioco prima di rientrare negli spogliatoi e prepararsi per la fase di riscaldamento.

Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni di Torino-Milan:

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukić, Ricci, Lazaro; Vlašić, Mirančuk; Pellegri. A disp.: Fiorenza, Gemello; Bayeye, RodríguezVojvoda, Zima; Adopo, Garbett, Karamoh, Linetty; Seck, Radonjić. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Pobega; Messias, Díaz, Leão; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Dest, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Bennacer, Krunić, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. All.: Pioli.

Torino-Milan: dove vederla in tv e streaming

Torino-Milan in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn

Torino-Milan: la cronaca

Calcio d’inizio alle 20.45