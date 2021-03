Le parole del centrocampista granata Rincon nel prepartita di Torino-Sassuolo: “Dobbiamo essere lucidi”

A presentare Torino-Sassuolo, a pochi minuti dal fischio di inizio è Tomas Rincon: “Siamo consapevoli che questa è un’opportunità importante per la classifica e per il nostro percorso. Abbiamo fatto un’ottima partita contro l’Inter e questo dev’essere la base per la voglia e la disponibilità a sacrificarci. Sappiamo che è una partita importante, ma non dobbiamo perdere la testa. Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi e stare attenti in fase difensiva, ma anche avere personalità nel giocare la palla, perché stiamo giocando a calcio e non stiamo andando in guerra. Quindi dobbiamo stare tranquilli e lucidi, ma soprattutto determinati perché dobbiamo vincere”