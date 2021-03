Le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo, Serie A 2020/2021: ecco le scelte di Nicola e De Zerbi per il recupero del “Grande Torino”

Davide Nicola rilancia dal primo minuto Andrea Belotti, che per la prima volta farà coppia con Antonio Sanabria in attacco: è questa, la grande novità nell’undici granata per Torino-Sassuolo. Il capitano e il paraguaiano saranno i terminali offensivi di un 3-5-2 che per il resto non presenta grandi novità. Confermato in blocco il trio difensivo che ha ben figurato contro l’Inter: Lyanco centrale, Izzo e Bremer braccetti. Sulle fasce non ci sarà Vojvoda: Ansaldi giocherà a destra con Murru dalla parte opposta. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Belotti, Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Singo, Vojvoda, Rodriguez, Gojak, Linetty, Zaza, Verdi, Bonazzoli. All. Nicola.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. A disp. Pegolo, Turati, Ayhan, Peluso, Chiriches, Muldur, Kyriakopoulos, Lopez, Locatelli, Boga, Raspadori, Haraslin, Traoré. All.: De Zerbi.