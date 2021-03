Le scelte di Nicola e De Zerbi in vista di Torino-Sassuolo, match valido per il recupero del 24° turno di Serie A

Rimandata per lo stop imposto al Torino dall’autorità sanitaria a causa del focolaio di Covid scoppiato nelle settimane passate tra le fila della squadra di Nicola, Torino-Sassuolo andrà in scena domani al Grande Torino (fischio di inizio alle ore 15). Un match dal quale i granata dovranno cercare di strappare il bottino pieno per mettere fieno in cascina dopo le ultime due sconfitte consecutive. Servono punti e ne servono tanti e subito per continuare a sperare in una salvezza ancora lontana. Di seguito, i convocati di mister Nicola e del suo avversario De Zerbi in vista del match del Grande Torino.

Torino-Sassuolo, i convocati di Nicola

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Sassuolo, i convocati di De Zerbi

Sono 24 i convocati di mister De Zerbi per Torino-Sassuolo:

Portieri: Condigli, Pegolo, Turati

Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan Ferrari, Kyriakopoulos

Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Objang, Traore, Locatelli

Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Defrel